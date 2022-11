Hit Parade | thasup si riprende la vetta della classifica | Lazza in risalita

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 novembre 2022) Nuova settimana, nuovamusicale che cambia forma e musica con altre new entry, ma anche nuovi posizionamenti per i dischi più venduti già nella Top10. Questa volta ad alzare il volume è stato il rap che ha conquistato quasi interamente il podiodegli album più venduti, ma anche quella dei vinili e dei singoli. Dopo una settimana in cui ci sono state nuove uscite discografiche, a riconquistare ladegli album più venduti secondo Fimi/Gfk è. L’artista si è confermato uno dei pilastrinuova scena musicale, soprattutto dopo l’uscita c@ra++ere s?ec!@le. L’ultimo progetto discografico comprende anche altri protagonisti del panorama musicale contemporaneo, come Coez, Rkomi, Pinguini Tattici ...