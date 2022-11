Ginnastica | Enrico Casella | “Non è arrivato il risultato per mancanza di tempestività Invertendo le gare…”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) L’Italia torna a casa senza medaglie dai Mondiali 2022 diartistica. L’ultima chance era al corpo libero femminile, dove Martina Maggio ha sostituito Alice D’Amato sfruttando il ruolo di prima riserva dopo la rinuncia per infortunio della brasiliana Flavia Saraiva. La brianzola ha eseguito un ottimo esercizio, ma si è dovuta accontentare del sesto posto nella gara vinta dalla britannica Jessica Gadirova. La nostra Nazionale avrebbe meritato undi maggiore impatto in questa rassegna iridata, ma purtroppo è mancato un pizzico di fortuna e indubbiamente le cinque cadute nella finale a squadre e le due nell’atto conclusivo sul giro completo hanno frenato le azzurre. Si è torna a casa senza qualcosa di concreto in mano, ma con la convinzione che il movimento tricolore è in ottima salute, come dimostra anche il superlativo quarto posto ...