Gf Vip 7 | Patrizia Rossetti viene definita ‘testa vuota’ da Charlie Gnocchi e sbrocca | “Ti tiro una padellata in testa!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 6 novembre 2022) La sensazione di chiusura seppure dorata inizia a farsi sentire fra i Vipponi della Casa di Cinecittà. Durante quella che doveva essere una divertente serata karaoke, è scattata la lite fra. Il motivo? Le insistenze del deejay nel farle cantare una canzone di Ligabue che non conosceva. Il fratello di Gene l’ha poi chiamata “testa vuota”, parole che non sono state affatto apprezzate dalla conduttrice. Lasi è sfogata con Alberto De Pisis: Non mi va bene. Lui è uno di quelli che ti dice le cose e poi ti fa “ah scusa non me ne sono reso conto”. Però basta. Il gioco è gioco. Se io ti dico per un quarto d’oranon conosco la canzone è inutile che insisti. Non me ne frega un ca**o. Non sono Mina, non mi interessa di andare in primo piano. ...