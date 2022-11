Caserta | 35enne ucciso a coltellate dopo una discussione in un locale | arrestato l’aggressore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Luigi Izzo, barbiere di 35 anni e padre di tre figli, è statoquesta notte aal culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L’omicidio è avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Casera: secondo una prima ricostruzione, ilstava discutendo animatamente con un giovane di 27 anni all’interno di undella zona. Poi, per evitare che la situazione degenerasse, ha deciso di allontanarsi. A quel punto, la vittima è stata richiamata da un uomo di circa 50 anni che lo ha colpito con un coltello più volte. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, l’accoltellatore è il padre del giovane con cui Izzo aveva avuto il diverbio. Ilè stato portato d’urgenza alla clinica Pineta Grande, ma è morto a causa delle ferite subite nell’aggressione. Sul posto sono intervenuti ...