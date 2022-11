WWE | Bray Wyatt dice di voler riscrivere la sua storia | ma lo “Zio” Howdy non ci crede

The Shield Of Wrestling

... The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt!Wyatt è nuovamente ine il pubblico di Philly è totalmente in delirio . Dove ...Wyatt schienò AJ Styles con la patentata Sister Abigail, diventando per la prima volta in carrieraChampion . No Way Out 2009: Edge vs John Cena (C) vs Chris Jericho vs Rey Mysterio vs Kane ... Alexa Bliss disturbata da Bray Wyatt a WWE Crown Jewel 2022 WWE superstar Bray Wyatt promised to ‘rewrite’ his own ending before Uncle Howdy interrupted with another sinister warning. The former Firefly Fun House host made an impression as he appeared at Crown ...As we reported yesterday here on eWn, MVP is not in Saudi Arabia for WWE Crown Jewel. According to sources, the reason for this is because he is a former Muslim who became an atheist. In Saudi Arabia, ...