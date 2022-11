Tutti in piazza Tutti

Vicenzareport

Al momento infatti i modelli meteorologici sonoconcordi nel prevedere l'allontanamento ... InS. Marco saranno presenti solo limitate pozzanghere. Ma come dicevamo, da lunedì il sole ...Prima tappa inad Albate. 'Come avevamo promesso, è un modo per continuare a stare in mezzo ... Questo è il primo passaggio a cui ne faranno seguito altri, concordati coni membri della ... Tutti in piazza! I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Vignarca (Rete pace e disarmo): “Il momento giusto per dire ‘tacc ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manifestazione per la pace a Roma: striscioni e bandiere in piazza della Repubblica ...