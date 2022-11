Salernitana | trauma cranico per Lovato | trascorrerà la notte in ospedale

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Il difensore della, Matteolaall’“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, in seguito ad unrimediato contro la Cremonese. Ad inizio ripresa, infatti, il calciatore era uscito dal terreno di gioco in barella, per via di uno scontro aereo con Okereke. Dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla società si apprende tuttavia come il difensore abbia lasciato il campo cosciente, ma dovrà rimanere per precauzione sotto osservazione 24 ore in. SportFace.