Agenzia ANSA

Attorno alle 19.30, nella corte di Basterna, i, che sono arrivati su un'Audi A6i vetri scuri (uno è rimasto a bordo dell'auto e gli altri due sono entrati in azione) hanno fatto un ...Erano le 8.50 quando isi sono presentati nell'istituto di credito di via Ponti Carmine a VermezzoZelo, costringendo il funzionario a consegnare 1.500 euro e chiudendo una cliente in ... Rapinatori con asce entrano in casa mentre famiglia guarda la tv - Cronaca Rapinatori armati di asce e incappucciati hanno fatto irruzione in una abitazione a Villaguardia, alle porte di Como, mente in casa c'era una famiglia che stava guardando la tv. (ANSA) ...Due banditi, con il volto coperto, hanno messo a segno, poco fa, una rapina all'ufficio postale di via Gomez d'Ayala a Napoli. I rapinatori una volta dentro si sono fatti consegnare il contante che er ...