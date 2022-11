Rabiot | il rinnovo ora è una certezza | ecco quando si può chiudere

(Di sabato 5 novembre 2022) Un giocatore completamente diverso;nelle ultime settimane ha cambiato rendimento e ora ilnon sembra più un problema. La storia diha del clamoroso; nell’ultima sessione estiva di calciomercato, infatti, il francese sembrava ad un passo dal lasciare la Juventus con il Manchester United particolarmente interessato al giocatore; alla fine, però, il francese non si è trasferito per delle richieste eccessive a livello di stipendio con i Red Devils che hanno deciso di virare su Casemiro. Dal possibile addio ad una permanenza che, con il passare del tempo, sta dando i suoi frutti; nelle ultime settimane, infatti, il centrocampista ha completamente cambiato il proprio rendimento e ora il futuro potrebbe essere ancora in bianconero. LaPresseMaccabi e Empoli; due partite in cui, finalmente, Allegri ha avuto ragione su ...

... per esempio, avrebbe messo nel mirino con decisione Adrien. Secondo 'fichajes.net', Graham ... Fondamentale il discorsodel contratto, in tal senso. Il francese, per ora, è ancora in ......volta lo spostamento a costo zero per strappare un ingaggio più alto rispetto a quello che potrebbe proporgli la Juve per un eventuale. JUVE QUASI FUORI DAI GIOCHI - L'ultima volta che...Un giocatore completamente diverso; Rabiot nelle ultime settimane ha cambiato rendimento e ora il rinnovo non sembra più un problema.La Juventus sembra aver deciso sul futuro di un suo top player con Agnelli pronto a fare di tutto per rinnovargli il contratto.