PSG | Messi indisponibile per infortunio | mondiale a rischio?

(Di sabato 5 novembre 2022). A pochi giorni dall’inizio delin Qatar la priorità è solo una: evitare gli infortuni. Un eventuale problema fisico, metterebbe seriamente ala partecipazione alla più grande kermesse sportiva al mondo. Le nazionali, potrebbero perdere i loro prezzi pregiati. Per un calciatore professionista, poter rappresentare la propria nazionale è una delle cose più appaganti e straordinarie che si possa fare durante la carriera. E uno come Lionelnon può certo mancare all’appuntamento, conscio soprattutto del fatto, che quello del 2022 sarà il suo ultimo. Il fuoriclasse argentino ex Barcellona sarà costretto a saltare la partita di campionato di domani, in cui il Paris Saint-Germain affronterà il Lorient. La pulce è alle prese con un ...

