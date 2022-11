Occhio Juventus | Conte prepara l’assalto | Allegri rischia di perdere il talento

(Di sabato 5 novembre 2022) Laa breve proverà a chiudere un’operazione. Ma serve fare presto: Tottenham e Brighton sono pronti ad agire. La, nonostante la sconfitta patita per mano del PSG, è riuscita a mantenere il terzo posto nel girone e conquistare così l’accesso all’Europa League. Eppure l’umore, nell’ambiente, non è affatto dei migliori. Il club, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Si allunga dunque la schiera di estimatori di Iling, che vorrebbe più spazio nellae viene monitorato da diverse squadre in Bundesliga. Un 'caso'...Domani invece- Inter, con una vigilia importante per entrambe: 'Max per il sorpasso. ... Di spalla,agli sviluppi di mercato in casa Torino: 'La Premier chiama Juric', con il tecnico ...Improvvisamente Samuel Iling Jr ha attirato su di sè tanti top club d'Europa dopo l'exploit con la Juventus: assalto totale ...Samuel Iling Junior, esterno sbocciato da poco tra le fila della Juventus, avrebbe catturato l'interesse di mercato di Antonio Conte ...