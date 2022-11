Mare Fuori 3 | Totò e Filippo Escono Di Scena!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 5 novembre 2022)3: le riprese ormai si sono concluse ed arrivano sempre più notizie sulle nuove trame. Siasiausciranno di scena, mentre un nuovo protagonista sta per arrivare… Dopo mesi di indiscrezioni e video provenienti direttamente dal set, le riprese di3 sono ufficialmente terminate. L’attesissima fiction andrà in onda, probabilmente, nel corso della stagione invernale su Rai 2, ma i telespettatori dovranno fare i conti con molti addii. Tra questi, quelli di, che non saranno più al centro delle trame ma usciranno definitivamente di scena.3:presente solo nella prima puntata! Nel corso delle precedenti due stagioni, i telespettatori si erano ...