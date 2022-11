Il Napoli ha tante risorse | può andare in gol in modi differenti

Napoli da Vivere

Un bottino talmente magro da consentire solo paragoni al ribasso: meno della metà delle reti messe a referto dalquante quelle realizzate dalla Salernitana . La difficoltà nel creare ...Anche loro avevanoassenze ma non hanno rinunciato al gioco. L'obiettivo loro non era farsi ... Voto Inter con il Bayern: 3 Voto Inter girone : 8 CapitoloDio te guarda da ' e pezziente ... Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 4 al 6 novembre 2022 Oggi rovesci temporaleschi alternati a schiarite ma da lunedì torna il caldo per avvicinarci all'estate di San Martino ...L'ex giocatore azzurro presenta la sfida all'Atalanta: “I partenopei sono reduci dalle fatiche di Liverpool, i bergamaschi invece sono in forma” ...