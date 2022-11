(Di sabato 5 novembre 2022) Oltre 30 miliardi per combattere il caro - energia. E subito l'impegno ad utilizzarne gia' 9,5 miliardi la prossima settimana per aiutare famiglie e imprese. E' lo spazio che - spiega la presidente ...

E' lo spazio che - spiega la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ile' riuscito a ricavare per quella che considera la priorita' assoluta. 5 novembre 2022Mentre prosegue lo scontro fra le navi della flotta civile e ilitaliano, Sea Watchla sua nuova ammiraglia. "Torneremo in mare fra qualche mese con una nuova nave, migliore e più grande delle precedenti - aveva anticipato qualche settimana fa a ... Il Governo vara la Nadef, 'tesoretto' per nuovi aiuti - Italia Oltre 30 miliardi per combattere il caro-energia. E subito l'impegno ad utilizzarne gia' 9,5 miliardi la prossima settimana per aiutare famiglie ...L'intervento su fisco e tasse del governo Meloni riguarda l'estensione graduale del regime forfettario, l'introduzione della flat tax incrementale e un condono delle cartelle ad ampio raggio.