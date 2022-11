I provvedimenti

Comune di Mirano

che, comunque, hanno sollevato diversi dubbi perché sono andati a incidere addirittura su diritti costituzionalmente tutelati quando hanno limitato in maniera pesante la libertà di ...La Cifa: pronti a dialogo L'esecutivo di centordestra atteso all'esame dei. Il presidente di Confindustria: la priorità per il nuovo... Berlusconi vuole Casellati come ministro della ... Provvedimenti per ridurre i costi energetici pubblici e privati Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail ha approvato il provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2022.Dall’energia alle tasse: i principali temi esaminati dal primo Consiglio dei Ministri dedicato ai temi economici. Le misure avviate e quelle allo studio ...