Botte a studente | punito anche chi ha visto e non è intervenuto

Uno14enne, iscritto al primo anno di un istituto tecnico di Pavia, è stato picchiato dai compagni al rientro in classe dopo un'attività di laboratorio. I responsabili dell'aggressione rischiano ...Unoè stato picchiato, al cambio dell'ora e al ritorno in aula dopo un'attività in laboratorio. Al culmine di un 'gioco' violento con, ma anche epiteti di natura sessuale, la scuola ha ...Uno studente 14enne, iscritto al primo anno di un istituto tecnico di Pavia, è stato picchiato dai compagni al rientro in classe dopo un'attività di laboratorio. (ANSA) ...Durante l'anno scolastico 2013/14 un insegnante dell’istituto Alberghiero “Colummella” di Lecce ha tenuto sotto scacco i suoi alunni che ...