Alessandra Mussolini imita Sabrina Salerno insieme alla vera Jo Squillo

(Di sabato 5 novembre 2022)a Tale e quale Ricordiamo la scorsa settimana quando fino all’ultimo minuto non sapevamo seavrebbeto o meno sua zia Sophia Loren. L’ex politica si era infatti rifiutata, mafine lo ha fatto e si è presa anche gli applausi. Per la sesta puntata di Tale L'articolo proviene da Novella 2000.

... Francesco Paolantoni accompagnato da Gabriele Cirilli, Elena Ballerini, Samira Lui, Valeria Marini,, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino ...Dal 30 settembre, sarà ospite del programma di Carlo Conti su Rai 1. Abbiamo tenuto d'occhio tutto ciò che riguarda, ...Questa sera nel corso della sesta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 4 novembre 2022, Alessandra Mussolini ha imitato Sabrina Salerno cantando Siamo Donne assieme a Jo Squillo. Un'esibizione ...Nella puntata del 4 novembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la politica Alessandra Mussolini nei panni di Sabrina Salerno, in c ...