Zingaretti non molla la poltrona | dimissioni ancora rinviate

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nessuna fretta alla Pisana per approvare il collegato di Bilancio che manderebbe definitivamente «a casa» giunta e Consiglio regionale. E soprattutto formalizzerebbe ledel governatore uscente, Nicola- eletto alla Camera dei Deputati il 25 settembre - legate a doppio filo alla variazione di bilancio, approvata in giunta l'8 ottobre scorso. La seduta per la discussione e l'approvazione dell'ultimo atto della legislatura laziale targatasi è aperta ieri poco dopo le 15. E già alle 18 un tweet della consigliera di Fratelli d'Italia, Laura Corrotti annunciava: «Consiglio regionale sospeso: c'è l'Europa League. L'approvazione di questo provvedimento prima delledeve essere veramente urgente, come dice». Le voci di corridoio poi che davano la sospensione ...

...su un nome loronostro: Alessio D'Amato. Aspettiamo risposta'. Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo e di Azione, Carlo Calenda , postando e commentando un'intervista di NicolaSela sostiene si spaccherà in due, con mezzo partito a costruire il laboratorio riformista con ... o in una posizione ininfluente con il M5S, come spingono Bettini enel Lazio. Il ..."Centrodestra saprà trovare candidato autorevole per risollevare la Regione dopo l'immobilismo del centrosinistra" ...Il capo dello Stato depone una corona all’Altare della Patria in occasione del giorno dell’Unità nazionale della festa delle forze armate.. Sono presenti la premier Meloni e i presidenti di Senato e C ...