WTA Finals 2022 | Iga Swiatek è in semifinale | eliminata Gauff Garcia-Kasatkina vale il secondo posto

(Di venerdì 4 novembre 2022) Arrivano altri verdetti alle WTAin corso di svolgimento a Fort Worth. Igaraggiunge Maria Sakkari nelle semifinali del torneo, mentre Cori Guaff ha già dovuto salutare la concorrenza, venendodopo soli due incontri. Per l’altroinsarà decisivo l’incontro tra Carolinee Daria. La numero uno del mondo non sbaglia e stacca il biglietto per lacon un turno d’anticipo.ha superato la francesein due set con il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco. Nella prima frazionesi è anche trovata avanti di un break, ma la reazione della polacca non si è fatta attendere con l’immediato ...

