Una bambina impertinente dice di saper cantare – il suono che esce dalla sua bocca è inaspettato

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 4 novembre 2022) Al solo pensiero di alcuni momenti nella musica mi viene la pelle d’oca. Ci sono canzoni che hanno significato molto per me durante la mia infanzia, o altre che ho scoperto più avanti nel corso della mia vita e che però sono state decisive. Perciò, quando mi capita di vedere il momento in cui nasce una stella… è un’esperienza difficile da descrivere a parole. Unadi 9 anni ha deciso di iscriversi ad “America’s Got Talent” e si capiva già da prima che cantasse la prima nota che ha qualcosa di speciale. Lasi chiama Victory. La giovane stella non ha solo fatto fremere tutto il pubblico, ma è riuscita anche a far sì che i giudici facessero qualcosa di storico. A me piace moltissimo guardare i video delle audizioni provenienti da tutto il mondo. Non si sa mai cosa si potrebbe trovare scorrendo tra i video di programmi ...