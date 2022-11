Ultime Notizie – Twitter | al via i licenziamenti | il ‘verdetto’ arriva per mail

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ino via: scatta da oggi il taglio di personale dei dipendenti dideciso da Elon Musk e i dipendenti della piattaforma di social media apprenderanno se il loro lavoro presso l’azienda continua o invece dovranno lasciare. Ogni dipendente diriceverà un’e-con l’oggetto “Il tuo ruolo in” entro le 9:00 (16.00 orario di Greenwich), secondo una dichiarazione inviata ai lavoratori che è trapelata ai media statunitensi. Coloro che perdono il lavoro riceveranno una notifica sulla loro e-personale, mentre coloro il cui lavoro non è interessato riceveranno una notifica tramite la loro e-di. A rischiare il licenziamento è un dipendente su due, per un totale ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...A un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico è partita la refezione nel Comune di Napoli. Un avvio in ritardo di almeno trenta giorni sul piano programmato ottimisticamente dall'assessorato all'... Ucraina ultime notizie. Mosca testa missile balistico Bulava. Aiea: nessuna traccia di “bomba ... Sembra quasi un gioco del destino, come a volte le vicende umane e sportive e i loro protagonisti si ritrovino e intreccino più e più volte, in mosaici costantemente cangianti e imprevedibili. Ad esem ...In questa edizione: Meloni a Bruxelles: energia, guerra e migranti, Gas: la bolletta a ottobre scende del 12,9%, Scontro sul decreto anti-rave, Guerra: G7 ...