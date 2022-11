Sono tornate le truppe cammellate della sinistra

Leggi su nicolaporro

Pronti via e prendere forma la squadra che dovrà sostenere e alimentare l'opposizione al governo delle destre con ogni mezzo. Anche giustificando e alimentando l'illegalità. Per tutto il periodo in cui il Pd era stato al governo prima con Giuseppe Conte e poi Mario Draghi, Gustavo Zagrebelsky – già presidenteCorte costituzionale, nonché vatee capofila dell'antiberlusconismo militante – era scomparso dalla scena al punto che non avresti saputo dire se era ancora vivo o se fosse morto di anzianità. Come le destreal governo, eccolo rispuntare in pompa magna…