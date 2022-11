Professore sferra un pugno all’alunno che lo deride La mamma dello studente | “Mio figlio ha sbagliato”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un fatto scioccante quello avvenuto pochi giorni fa in un liceo di Pontedera, in provincia di Pisa, dove unhato unallo stomaco ad uno. Adesso emergono le dichiarazioni delladell’alunno, molto diverse da quelle che ogni genitore avrebbe dato. La, infatti, non giustifica il comportamento dele, anzi, sostiene che non sia neanche una “vittima”.unallo stomaco alloI fatti sono accaduti lo scorso 25 ottobre, quando unodi primo liceo ha preso in giro il proprio, il quale non si è limitato a urlare o a mettergli una nota sul registro ma gli ha ...