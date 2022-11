Ponte sullo Stretto | per Legambiente “è inutile | meglio le ferrovie”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA – “Il Paese non ha bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come ildi Messina, ma di interventi concreti a partire da una massiccia cura del ferro e dal potenziamento del trasporto via nave”. E’ quanto affermain una nota secondo la quale: “occorre rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola, portare le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma, rafforzare i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari e potenziare il trasporto via nave lungo lo”. L’associazione ha lanciato un appello, unito a un pacchetto di 4 proposte, al nuovo Esecutivo guidato da Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Matteo Salvini che ha ...

