L' omaggio di Mattarella al Milite ignoto | La pace è un valore da coltivare

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Quel giorno terminava la Prima guerra mondiale e tre anni dopo, per onorare i sacrifici dei soldati caduti, ebbe luogo la tumulazione delnel sacello dell'Altare della patria a Roma. Fu una cerimonia che il sito del ministero della Difesa ricorda così: "L’allora ministero della guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, ...