La mamma del 14enne colpito con un pugno dal prof | “Mio figlio non è una vittima | ha sbagliato come il suo insegnante”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tra condanna e solidarietà, ha fatto molto discutere quanto accaduto in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano, dove unessore è stato immortalato in un video mentre sferra uncontro uno studenteche lo derideva. I genitori del ragazzo hanno denunciato ilessore e la Polizia sta indagando sull’episodio e compiendo accertamenti, mentre la dirigenza scolastica ha subito deciso di sospendere il docente. Oggi ad esprimersi su quanto accaduto è stata proprio la madre dell’alunno. Ladeldalessore con un: “Mionon è una, hail suo ...

Il palazzo Scalmafora che ospita l'attività di ristorazioneAnna era stato acquistato dalla sorellagestore nel 2019 in una asta giudiziaria perché era classificato come locale commerciale. ...Scivola mentre tenta di scattare un selfie sulla cascata: mortadi 26 anni Doveva essere una ... Le ricerche e il ritrovamentocorpo Le amiche della 26enne solo dopo un po' si sono accorte ...Considerato uno dei film-rivelazione di questa stagione, Mamma contro G.W. Bush è una commedia basata su una storia reale, che ha la capacità di far sorridere anche scavando in una vicenda dai contorn ...Al nastro di partenza la stagione teatrale 2022-2023 di Este. Tornano gli appuntamenti per grandi – al Teatro Farinelli – e piccini – al Teatro dei Filodrammatici – con dieci spettacoli da novembre a ...