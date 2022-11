Inter | la Questura “silenzia” la Curva Nord

... per il quale è stato emesso un Daspo di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalladi Napoli per il possesso di fuochi pirotecnici utilizzati durante l'incontro Napoli -e un ...... per il quale è stato emesso un Daspo di 5 anni; un 31enne milanese già indagato dalladi Napoli per il possesso di artifizi pirotecnici utilizzati durante l'incontro Napoli -e un ...Stop al tifo in Curva Nord per la prossima partita casalinga dell’Inter contro il Bologna, in programma a San Siro mercoledì 9 novembre alle 20.45. Dopo i quattro Daspo per la ‘cacciata’ dei tifosi da ...Sono responsabili, secondo la Questura di Milano, d'aver costretto parte degli spettatori a lasciare la curva nord ...