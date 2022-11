Il Fatto Quotidiano

Sicuramente sono in unnon felice e questa è un'insidia in più. Noi siamo consapevoli di ...tranquillamente 15 con un pizzico di fortuna e con un paio di ingenuità in meno (con Empoli e). ......, Arsenal e Napoli tra le tante . Ad un solo punto di distanza l'Atletico Madrid di Simeone ... è la Juventus di Allegri che aloccupa il nono posto in classifica con 90 punti. Inter, il momento in cui gli ultras cacciano i tifosi dalla curva – Video A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Juventus-Inter lo scontro più importante "Per me è una giornata importante non per Juventus e ...Le statistiche parlano, anzi esclamano, come Nicolò Fagioli meriti una chance da titolare contro l'Inter: i numeri del talento della Juventus ...