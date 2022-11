Gelato | la trilogia Crema del Mese di novembre 2022

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lagustosa deldiha una consistenza densa, un sapore avvolgente ed è in perfetta armonia con la palette autunnale. Sono tre gusti da produrre con grande attenzione, il cui ingrediente segreto è l’eccellenza delle materie prime. Vi consigliamo di gustarli in una Domenica pomeriggio lenta o come dessert condiviso a fine cena tra amici. Abbiamo selezionato per voi: cioccolato chuao,classica di una volta e marron glacés. Cioccolato Chuao La storia di questo ingrediente nasce oltre oceano, in Venezuela. Il Chuao è considerato uno dei migliori cacao al mondo: estremamente pregiato e difficile da trovare. Viene coltivato nei pressi dell’omonimo paesino arroccato tra le montagne, abitato all’incirca da 2300 persone. Essendo molto isolato e raggiungibile solo via mare, ne vengono prodotte ...