Forfait dell’ultimo minuto | un titolarissimo dell’Udinese non ce la fa

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alle 20.45 di questa sera andrà in scena l’anticipo di Serie A tra Udinese e Lecce. A poche ore dal match arrivano cattive notizie in casa bianconera. Per i friulani arriva un. Sky Sport segnala che Destiny Udogie, uno dei giocatori più simbolici di questa nuova Udinese che tanto sta sorprendendo in questa stagione, ha riportato un problema muscolare al flessore. Per lui è certa l’assenza tra i titolari per la partita di questa sera. Udinese Udogie Infortunio Viene stravolta quindi la formazione iniziale di mister Sottil, che potrebbe spostare il Tucumano Pereyra sulla fascia opposta permettendo a Ehizibue di giocare sulla destra. Viene dunque rimandato l’incontro tra Udogie e Baschirotto sul prato della Serie A, considerando che i due in avevano già giocato insieme sul campo dell’oratorio del ...