Emergenza liquidità per le imprese | più domande di finanziamento respinte | triplicano quelle in attesa di risposta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bergamo. “Quasi 3600 Micro e Piccolebergamasche (MPmi) del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi) stanno incontrando rilevanti difficoltà nel reperimento dei finanziamenti necessari per proseguire le rispettive attività. Erano circa la metà (l’8% del campione sondato, rispetto all’attuale 15%) alla precedente rilevazione. Una situazione che, a cascata, rischia di coinvolgere direttamente anche i loro 6-8mila dipendenti”. Questo il drammatico grido d’allarme lanciato da Cristian Botti (Presidente di Fogalco, la Cooperativa di Garanzia Ascom Confcommercio Bergamo) e da Oscar Fusini (Direttore di Ascom Confcommercio Bergamo) durante la presentazione del Rapporto dell’Osservatorio delledel Terziario bergamasco, focalizzato su ‘Credito e’. In particolare, Format Research – la società incaricata di svolgere ...

