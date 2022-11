Cosa ha chiesto Giorgia Meloni a Bruxelles e perché sarà difficile spuntarla

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un aiuto sulle bollette, magari attraverso l’emissione di titoli di debito europei. E poi le modifiche al Pnrr e la protezione dei confini. La visita diai vertici dell’Unione Europea è servita a rompere il ghiaccio. Ma la partita dell’Italia in Europa resta. Specialmente per le richieste. Che in alcune parti vanno a scontrarsi con gli interessi della Germania. L’accoglienza di Roberta Metsola, Charles Michel e Ursula von der Leyen è stata positiva. Ma sui dossier Italia ed Europa restano distanti. Roma vuole il price cap sul gas e liquidità per affrontare la Legge di Bilancio. Oltre a un appoggio per la riforma del patto di stabilità. Che però è un obiettivo lontano. E dovrà superare gli stop della Commissione e quelli dei paesi membri. «La linea di fondo al momento non può cambiare», è stata la risposta ...