Convocati Spezia | fuori Bastoni | Nikolaou e Kovalenko

Commenta per primo Il Ghana ha pubblicato l'elenco dei 55 pre -per il Mondiale in Qatar. Ci sono due 'italiani': Caleb Ekuban del Genoa ed Emmanuel Gyasi, dello...si intratterrà nella consueta conferenza stampa della vigilia e diramerà l'elenco dei... Il primo ha giocato titolare nelle ultime due uscite, bene contro lo, maluccio contro la Lazio. ...Reduce da un solo punto nelle ultime cinque partite, l'allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Milan: "Siamo consci del grado ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...