Charlene di Monaco al gala | diamante rosa inestimabile e forme sospette

(Di venerdì 4 novembre 2022)diè tornata sorprendentemente in pubblico al fianco di suo marito Alberto per ildei Princess Grace Awards che si è tenuto a New York. La Principessa è apparsa sorridente ma ha sollevato qualche perplessità il suo abito extra large, firmato Terrence Bray, così privo di forma da sembrare voler nascondere qualcosa. Mentre ha indossato per la prima volta ilGrace.dialdei Princess Grace Awards Dopo più di due settimane di assenza,diè ricomparsa quasi prima del previsto. Infatti, ci si aspetta di rivederla accanto ad Alberto solo il 19 novembre, quando la Famiglia Grimaldi si riunisce a Palazzo per la festa nazionale. Ma la Principessa ha voluto ...

difa parlare di sé ultimamente solo postando sul suo profilo Instagram le foto dei gemelli, Jacques e Gabriella. È da metà ottobre che non si mostra in pubblico e si dice che ...La Principessaè stata nominata Presidentessa della Società per la Protezione degli Animali di(SPA). Si sta così occupando alacremente della situazione dei rifugi per animali a Monte ... Il royal look del giorno: Charlène di Monaco, una visione floreale ai Princess Grace Awards 2022 Charlene di Monaco continua sulla via della guarigione ma la crisi con Alberto sembra non passare: cosa le ha fatto in pubblico ...Una scena terribile ed un gesto sconvolgente ha coinvolto Charlene di Monaco. La principessa è stata salvata dalle cameriere. Charlene di Monaco torna sulla cresta dell’onda dopo una scena terribile ...