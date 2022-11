Caro bollette | dal Governo 15 miliardi per calmierare i prezzi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il tema sempre più scottante delapproderà nel pomeriggio del 4 novembre in Consiglio dei ministri, il secondo delMeloni. L’esecutivo della prima premier donna nella storia d’Italia promette un intervento efficace anche se con pochi fondi a disposizione. Sale dunque l’attesa per le misure che il Cdm intende adottare. I rincari delledi luce e gas stanno colpendo duramente le famiglie e le imprese italiane. Un tema questo, spiega all’Adnkronos Maurizio Leo, neo viceministro dell’Economia, che è anche “priorità assoluta“. E malgrado che ci sia da fare una corsa contro il tempo e siano pochi i fondi a disposizione. Secondo le previsioni ci sarebbero almeno 15di euro di aiuti destinati a famiglie e imprese per fare fronte al...

...nella vendita di energia elettrica e gas - per negoziare la dilazione del pagamento delle...SACE stiamo mettendo in campo ogni giorno per supportare le imprese italiane a fronteggiare il...Che non smette di ripetere la centralità dell'emergenza. Dalla crisi infatti non si uscirà ... ancora oggetto di trattativa in Europa, che potranno essere usati per ilenergia. Dalla Nota ...(Teleborsa) - Siglato l'accordo tra Acea Energia e SACE per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas. L'obiettivo dell'intesa è creare le condizioni ...Davanti al caro bollette, abbiamo chiesto a gran voce finanziamenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di tutti i capannoni della provincia di Padova. Crediamo fortemente che le ...