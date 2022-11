(Di giovedì 3 novembre 2022) Stato di polizia per i 'nemici' e maniche larghe per gli amici. La senatrice Sandraha presentato una interrogazione al Ministro dell'Interno in merito al raduno di nostalgici fascisti che si è ...

'Chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga altresì opportuno - ha continuato la- alla luce del ruolo di Governo ricoperto, rispettare in ogni sede, anche con l'utilizzo ...Non solo perché previsto dalle norme internazionali , ma dalla stessa legge italiana, la legge. Intanto, nel mentre il ministro dell'interno Matteocontinua a sottolineare il rifiuto ... Zampa a Piantedosi: "Che intende fare sui raduni dove si fa apologia di fascismo come a Predappio" La senatrice Sandra Zampa ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Interno in merito al raduno di nostalgici fascisti che si è svolto a Predappio il 30 ottobre.