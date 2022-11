Vite al limite | una morte atroce | “Non ha resistito” | a niente sono servite le cure

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel reality di Real Time,al, cimolti concorrenti tra quelli che si rivolgono al dottor Nowzaradan che grazie alle sueaffrontano i problemi legati all’obesità e li curano e poi cipersone invece che malgrado gli sforzi, malgrado la cura e la forza di volontà non riescono a risolvere e purtroppo muoiono per complicazioni legate al peso eccessivo. È questo il caso della storia che vi raccontiamo. Ecco cosa sappiamo. Di recente è comparso un tweet sul canale dell’emittente televisiva TLC Network che trasmette il format originale del realityal. In questo post la direzione ha voluto ricordar la scomparsa di una ragazza che aveva partecipato all’edizione 2020. Le persone che purtroppovenute a ...