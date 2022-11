Ultime Notizie – Nord Corea | Seul accusa | “Lanciato missile intercontinentale”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ladelhaunbalistico(Icbm) progettato per colpire obiettivi dall’altra parte del mondo. E’ l’dello Stato maggiore dell’esercito di, secondo il quale ila lungo raggio è statoverso le 7.40 di questa mattina. Ha volato per circa 740 chilometri e ha raggiunto un’altitudine di 1.920 chilometri. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, ilha fallito il lancio a metà volo. Sempre stamattina Pyongyang ha anchedue missili balistici a corto raggio. Si tratta del settimo lancio di missili da parte di Pyongyang quest’anno. In Giappone tre prefetture, quella di Miyagi, Yamagata e Niigata, hanno emesso avvisi di emergenza ...

Sky Tg24

