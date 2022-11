Udinese-Lecce | Baroni | “Bisogna trovare maggior coinvolgimento collettivo | vincere è difficile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Alla vigilia della sfida tra, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2022/2023, il tecnico giallorosso Marcoha presentato il confronto durante la consueta conferenza stampa di vigilia: “Sono convinto che l’obiettivo si raggiunge sempre tutti insieme. Ho letto certi commenti e certe critiche che ci devono servire da stimolo per dare di più, ma non vanno dimenticate certe cose. Penso all’equilibrio difensivo, guardando i dati siamo la migliore delle ultime 11 in classifica. Peròassolutamenteunoffensivo. Ci stiamo lavorando, guardiamo in faccia il problema ogni giorno, ma non riguarda solo noi. Le ultime dieci della classifica hanno vinto 20 gare, appena due a testa. ...