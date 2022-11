Studente lo prende in giro | il Prof gli sferra un pugno nello stomaco

(Di giovedì 3 novembre 2022) Unosi è divertito are inil proprioessore, come purtroppo sta avvenendo sempre più spesso all’interno delle scuole italiane. Questa volta però il docente non si è limitato a qualche urlo o nota sul registro. Probabilmente è andato oltre, ricorrendo alla violenza. Infatti, in una classe scolastica di un liceo di Pontedera, in provincia di Pisa, ilessore ha deciso di mollare unsulla bocca dellodel proprio, così da farlo smettere. su Il Corriere della Città.

loin giro, il prof lo colpisce con un pugno: choc a scuola Come richiederlo 30 milioni di euro è la cifra stanziata per questa misura, che copre una platea di circa 55mila lavoratori,...La dinamica è chiara: in classe unoin giro il prof, il quale perde immediatamente la calma e per tutta risposta rifila al ragazzo un pugno nello stomaco . La classe resta ammutolita, ...Il presunto scatto d'ira del prof è stato ripreso anche da un telefono cellulare. Ecco cosa si vede nel video The post Studente lo prende in giro, il prof lo colpisce con un pugno: il Video appeared f ...da scuola a Pontedera Uno studente è stato preso a pugno da un professore in una scuola superiore di Pontedera. La scena è stata ripresa in un video e l'insegnante è stato sospeso. Professore dà un pu ...