Segrate | una nuova pista ciclabile collegherà Novegro con il Parco Forlanini

Giornale di Segrate

"La Lombardia e i lombardi hanno bisogno di noi". E' con questo appello che il sindaco di, Paolo Micheli , si è rivolto ai colleghi di centrosinistra, esortandoli a essere tutti ...panchine"...la sua immagine pubblica si consolida. Le cronache dell'epoca lo descrivono mentre ogni ... impegnato indelicata fase di riorganizzazione e consolidamento. Ma anche questa per il manager ... Aikido, a Segrate un nuovo Dojo: via ai corsi per ragazzi e adulti Un provvedimento che agevola la realizzazione della nuova pista ciclabile verso il Parco Forlanini, grazie all'acquisizione in via bonaria e gratuita di una porzione di terreno privato. «Questa ...Segrate, meteo per Giovedì 3 Novembre 2022. Giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 15°C ...