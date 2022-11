Salta la terza dose | multata a 86 anni | ' Ho preso il Covid | non è giusto' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Un'insegnante foianese riceve la sanzione da cento euro: due vaccini fatti, le manca solo il richiamo: 'Curata in ospedale con la terapia monoclonale, poi ho seguito le indicazioni del mio ...Gli israeliani vengono eliminati e sono ultimi con 3 punti come la Juve, che arrivae va in ... PRIMO TEMPO - Al 13' passa in vantaggio il PSG con un lampo di Mbappé, cheGatti e Locatelli ... Salta la terza dose: multata a 86 anni "Ho preso il Covid, non è giusto" Un’insegnante foianese riceve la sanzione da cento euro: due vaccini fatti, le manca solo il richiamo: "Curata in ospedale con la terapia monoclonale, poi ho seguito le indicazioni del mio medico" ...Volley - Il Pineto recupera alle 20 la partita della terza giornata saltata per covid contro il Macerata. Sempre causa covid, invece, salta il posticipo di questa sera tra l’Impavida Ortona e il Marci ...