“Quella è la porta” Amici 22 | Alessandra Celentano | fulmini sull’allieva top

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)22, duro faccia a faccia trae Megan, la maestra ha tirato fuori tutto il suo carattere per replicare ad una battuta di troppo. In questi giorni Megan è finita nella bufera. Nei giorni scorsoaveva messo in discussione le linee fisiche e tecniche di Megan Ria “colpa soprattutto di mancanza di versatilità della ballerina”. La maestra aveva spiegato che con “questo secondo compito saró meno magnanima… ti reputi versatile. ma nel moderno sei scarsa in fatto di linee e aperture. Dove sei versatile? Se da una parte non hai tecnica nei vari stili, il tuo movimento é piacevole, ma essere versatile non é fare più stili ma fare bene più stili”. Nella critica mossa alla ballerina, la maestra proseguiva: “sei molto bella e ti vendi bene sul palco. Sei giovane ma ...