Papa Francesco a Fiumicino parte per il Bahrein

... Archivio Disarmo lancia la 38° edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, rispondendo all'appello di incoraggiamento di"a continuare a lavorare per la verità, la libertà, il ...è partito da Fiumicino per il Bahrein a bordo di un aereo ITA, una visita di quattro giorni, la prima nel paese, importante per il dialogo con l'Islam ma fra molte richieste di un ...In occasione della visita di Papa Francesco ad Asti, in programma il 19 e 20 novembre prossimi, l'amministrazione Comunale fa sapere di volergli conferire la cittadinanza onoraria "a dimostrazione del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...