Nadal | “Finals a Torino? Se non mi succede nulla di grave giocherò”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Rafaelha parlato dopo la sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 (cemento indoor) contro lo statunitense Tommy Paul, impostosi in rimonta. Il maiorchino non giocava un match ufficiale nel circuito dagli ottavi di finale degli US Open persi in quattro set sempre contro un americano ovvero Frances Tiafoe. Questo il commento dell’ex numero uno del mondo: “In quei due mesi sono successe molte cose. Si è sempre portati a trovare scuse, ma alla fine è sempre la stessa cosa: se giochi bene, vinci; se giochi male, perdi. Oggi stavo giocando bene e al momento giusto non ho fatto la cosa giusta. In effetti, ho bisogno di passare del tempo sul circuito. Negli ultimi cinque mesi non ci sono stato abbastanza spesso. Non parlo nemmeno di giocare le partite del circuito, ma solo di essere lì, di allenarsi con gli altri. Questo è ciò di cui ho bisogno. ...