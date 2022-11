Liverpool | in 3 sul mercato a gennaio

...Partiamo dal Napoli che ha conquistato il primo posto nel girone arrivando davanti aldi ... arrivato secondo nel girone complice la goleada del Benficacampo del Maccabì. Oltre alla ...... giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, su di lui ci sono Real Madrid,, ... 'Per il Napoli però , - prosegue Schira - è un giocatore chiave e non èmercato' . Tutte le news...Molti top club europei monitorano Khvicha Kvaratskhelia. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, che fa sapere che Real Madrid, Liverpool, Tottenham, ...Dopo la gara di martedì contro il Liverpool, per il Napoli c'è un annuncio importante in sede di calciomercato.