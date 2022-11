L’incidente in motorino poi il coma | “Ancora oggi nessuno se lo spiega | è stato un miracolo”

(Di giovedì 3 novembre 2022) A sedici anni una vita cambiata per sempre. A raccontare a storia di Saverio il fratello Alfonso. Quel giorno di luglio il sedicenne aveva appena ricevuto il suo. Una sensazione strana, però, iniziò a turbare Alfonso. Quasi venti giorni diper Saverio, nel frattempo amici e familiari non si allontanano dall’ospedale alla ricerca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SienaFree.it

Giàprobatorio aveva dato una chiara indicazione ed è ... Dopo'avviso di conclusione indagini notificato nei giorni ...in linea di tiro' continuando a sparare quando era vicino al...Genova - Grave, poco prima dell'alba, nel quartiere di Oregina dove un ...seconda persona che viaggiava con lui in... Una seconda persona che viaggiava con lui inse'è ... Due feriti in gravi condizioni in incidente con la moto