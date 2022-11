Inter | quando torna Lukaku? Ecco la risposta

In questa speciale classifica seguonoe Milan (57,6), quindi Juve (53,6). Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...arrivai a Milano per me l'era il massimo, e ho fatto tutta la carriera qui. Molti miei compagni di allora decisero di cambiare squadra: con il tempo mi hanno confessato che è stato un ...I bianconeri non battono una big del nostro campionato proprio dal confronto con i nerazzurri del 15 maggio 2021, quando in panchina sedeva ancora Andrea Pirlo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...