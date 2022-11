Incidente mortale in tangenziale | auto si ribalta | muore una 53enne

(Di giovedì 3 novembre 2022) Altrostradale: in serata, sulladi Bari , all' altezza di San Giorgio , un'si èta ed è deceduta una. Sul posto personale Anas e polizia locale. ...

Altrostradale: in serata, sulla tangenziale di Bari , all' altezza di San Giorgio , un'auto si è ribaltata ed è deceduta una 53enne. Sul posto personale Anas e polizia locale. Traffico in ...TEMI: Autostrada A4 Dario VallettiA4autostrada a4fvgfriuli incidnete friuli notizie friuli venezia giulia notizie fvg notizie grado Ultime ...Altro incidente stradale mortale: in serata, sulla tangenziale di Bari, all’altezza di San Giorgio, un’auto si è ribaltata ed è deceduta una 53enne. Sul posto ...Altro incidente stradale mortale: in serata, sulla tangenziale di Bari, all’altezza di San Giorgio, un’auto si è ribaltata ed è deceduta una 53enne. Sul posto ...