oggi ha 22 anni e studia Lingue all'università. Dai 9 ai 16 anni ha dedicato la vita allo sport che amava, ha gareggiato in serie A e, quando l'amore per la disciplina è diventato un ...oggi ha 22 anni e studia Lingue all'università. Dai 9 ai 16 anni ha dedicato la vita allo sport che amava, ha gareggiato in serie A e, quando l'amore per la disciplina è diventato un ... Ilaria Barsacchi, l’ex ginnasta denuncia gli abusi: «Frattura del piede, ma per loro era un problema di peso» Giulia Galtarossa con le sue rivelazioni ha squarciato ulteriormente il velo di ciò che si nasconde dietro il mondo della ginnastica artistica.Ilaria ha gareggiato in serie A, quando aveva 16 anni ha smesso: «Ero 38 kg. Venivamo pesate tutti i giorni, speravo che le mestruazioni non arrivassero mai. Avevo male a un piede, dicevano che era co ...